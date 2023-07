Frente fria causa ‘mínima invertida’ e cidades devem registrar 5ºC

O avanço da frente fria pelo Estado está favorecendo o declínio das temperaturas e provocando um fenômeno chamado de “mínima invertida”, com isso, os municípios estão tendo temperaturas mais baixas ao longo do dia do que no início da manhã. Entre hoje (14) e amanhã (15), estão previstas temperaturas mínimas entre 6 e 9°C para as regiões sul e leste. Porém, na região sul do Estado podem ocorrer, pontualmente, temperaturas menores que 5°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) dentre as temperaturas mínimas observadas ao longo da tarde de ontem (13), os valores oscilaram entre os 9,8ºC em Ponta Porã e Sete Quedas com 9,9 ºC. Em Campo Grande, os termômetros marcaram mínima de 12,8ºC e em Três Lagoas de 19,4ºC. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu ontem (13), dois avisos climáticos, sendo um para o perigo de vendaval, com vento variando entre 40 km/h e 60 km/h e outro com risco para o declínio de temperatura maior que 5ºC.

Para esta sexta-feira (14), em Campo Grande, a mínima prevista está entre 8 e 11°C e máximas de 23°C. Já no período da tarde prevalecem baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25-45%, o que reforça a necessidade de manter uma boa hidratação para a saúde. Mesmo assim, o frio não deve durar muito tempo em Mato Grosso do Sul e, no domingo (16), as temperaturas máximas já atingem os 32°C nas regiões norte e nordeste do MS.

Também são esperadas temperaturas mínimas entre 13-15°C e máximas de até 27°C para as regiões sul e leste do Estado. Já para as regiões norte, nordeste, pantaneira e sudoeste as mínimas variam entre 14-18°C e máximas de até 32°C. E na Capital, mínimas de 15°C e máximas de até 28°C.

Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20-40% para o Estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes do dia. Os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.

[Michelly Perez – O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.