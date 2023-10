Prefeitura inova e oferece “aulão” preparatório para ENEM

Pela primeira vez a prefeitura da Capital lança o Aulão Show, do Cursinho Preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 que acontecerá neste sábado (15).

O projeto inédito, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude terá aulas de disciplinas de Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da preparação em Matemática. E aos sábados acontecem os aulões, abertos para toda a comunidade.

Para o secretário da Juventude, Maicon Nogueira, a ação é importante para jovens que nem sempre tem a oportunidade de acesso a curso preparatório de qualidade e que precisa ser pago. “Temos aulas em todas as áreas envolvidas na prova do Enem com os melhores professores, além dos simulados e plantões com os professores para tirar as dúvidas”, explicou.

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino: das 13h30 às 17h, e período noturno: das 18h30 às 21h30.

Local: Sede da Secretaria da Juventude, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, Jardim dos Estados.

SERVIÇO

O evento será das 7h30 às 11h30, na UEMS e é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pelo telefone: (67) 3314-3577 ou pelo Whatsapp: (67) 99287-2008.

REDE SOCIAL – PREPAR@JUV

