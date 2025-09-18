Já consultou? Mais de R$ 500 mil da Nota Premiada ainda não foram resgatados

Mais de R$ 500 mil em prêmios do Nota MS Premiada seguem sem resgate. Ao todo, R$ 507 mil permanecem disponíveis porque 719 pessoas ainda não buscaram seus valores. Os prêmios ficam disponíveis por até 90 dias após o sorteio.

Além disso, outros R$ 650 mil expiraram por falta de manifestação dos contemplados e foram automaticamente direcionados ao Fundo de Habitação de Interesse Social.

Entre janeiro e agosto deste ano, o programa distribuiu R$ 2,4 milhões em prêmios. Desse total, R$ 1,2 milhão foi efetivamente pago a 1.070 contribuintes que informaram o CPF no momento da compra.

Como funciona a premiação?

Mensalmente, o Governo de Mato Grosso do Sul distribui R$ 300 mil em prêmios por meio do Nota MS Premiada:

-R$ 100 mil são destinados aos contribuintes que acertam os números sorteados da Mega-Sena;

-R$ 200 mil são distribuídos entre os que têm números correspondentes aos da Quina, conforme as notas fiscais emitidas.

-Os valores são divididos proporcionalmente entre os ganhadores, permitindo que mais participantes sejam contemplados.

Como participar?

Qualquer consumidor que realizar compras a partir de R$ 1,00 e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal já está participando automaticamente dos sorteios.

Para verificar se foi sorteado, o contribuinte deve acessar o site do programa e consultar sua situação.

O programa busca incentivar a solicitação da nota fiscal, contribuir para o combate à sonegação e promover a devolução de benefícios à população.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram