Software criado em MS entre as 10 melhores GovTechs

Em mais um ano, a Ei Soluções Inteligentes recebe um importante reconhecimento nacional pelo desenvolvimento do sistema E-Kronos, como uma das 10 melhores GovTech (startups que geram inovação para a gestão pública e auxiliam na economia de recursos públicos através de soluções tecnológicas) do Brasil. Sediada em Campo Grande (MS), a Ei Soluções Inteligentes desenvolveu o software E-Kronos que possui um sistema completo de gerenciamento de obras públicas, serviços e investimentos, já utilizado por secretarias de governos estaduais e de prefeituras com enorme sucesso.

Com um criterioso júri de especialistas da 100 Open Startups, rede formada por startups abertas a implementar soluções inovadoras em conjunto com grandes empresas. Os participantes enfrentam desafios corporativos e buscam conquistar um lugar entre os destaques do ano no Ranking 100 Open Startups. A premiação aconteceu em São Paulo, no último dia 8 de novembro em uma Noite de Gala, com transmissão ao vivo pela internet.

Elaborado desde 2003, para atender um projeto financiado pelo Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata), o sistema E-Kronos teve uma ótima aceitação e também contou com validação de importantes plataformas como BID e BIRD.

Atualmente, o sistema está presente em vários órgãos como Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) para auxiliar na gestão de obras e construção de escolas estaduais, Seinfra (Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul), Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Prefeitura de Corumbá (MS), entre outros . A solução E-Kronos é também validada junto à Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) e Conselho Regional de Administração (CRA-MS) e também é empresa certificada pela BrazilLab como uma GovTech.