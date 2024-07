Semana começa com 1,8 mil vagas de emprego na Capital

Nesta segunda-feira (8), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) abre a semana com 1.861 vagas de emprego em Campo Grande. Do total, 1.071 das oportunidades não exigem experiência prévia do candidato na função.

De acordo com a nota enviada à imprensa, há também seis vagas para pessoas com deficiência que desejam adentrar no mercado de trabalho. Já 16 oportunidades são para vagas temporárias, como diárias e quinzenais.

São oferecidas vagas para trabalhar como cuidador de idosos, desossador, faxineiro, fiscal de prevenção de perdas, frentista, operador de empilhadeira, porteiro, professor de educação física do ensino fundamental, repositor de mercadorias, serralheiro e vigilante.

Também há trabalhos para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de motorista, almoxarife, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, costureira de reparação de roupa e operador de caixa.

Quem deseja concorrer a uma das oportunidades deve comparecer à sede da Funsat com documentos pessoais: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e carteira de trabalho ou acessar o aplicativo Sine Fácil. A fundação funciona entre 7h e 17h na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram