Polícia fecha abatedouro clandestino em Campo Grande; homem é preso e 90 galinhas são apreendidas

Uma operação da Decon (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo) fechou um abatedouro clandestino no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, no fim da manhã desta sexta-feira (21). Um homem foi preso em flagrante no local enquanto abatia aves de forma irregular.

Segundo a polícia, o abatedouro funcionava em uma área invadida e sem condição sanitária. Agentes da Decon, em conjunto com fiscais da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), encontraram uma estrutura improvisada onde pedaços de galinhas abatidas estavam armazenados em tonéis com água.

O local apresentava acúmulo de sujeira, presença de moscas e não havia qualquer sistema adequado para descarte dos restos dos animais. Além disso, pedaços de aves eram manipulados sobre um balcão sujo, sem o mínimo de higiene exigido pelas normas sanitárias.

Durante a ação, dois homens estavam no abatedouro. Um deles fugiu para uma área de matagal ao avistar a chegada da viatura. O outro foi detido e confessou que recebia as aves em caixotes, mantinha os animais no local até o abate e depois entregava as galinhas a outra pessoa, que aplicava corantes para vendê-las como “galinhas caipiras”.

No total, 90 galinhas foram apreendidas e terão de ser abatidas conforme os protocolos sanitários adequados.