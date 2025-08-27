De volta! Stock Car retorna a Campo Grande em outubro

Após seis anos, a Stock Car anunciou seu retorno a Campo Grande ainda em 2025. A etapa ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro no Autódromo Internacional de Campo Grande, ocupando a vaga que originalmente seria do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada pela organizadora, em meio a dificuldades na manutenção de autódromos e obras atrasadas, segundo o CEO Lincoln Oliveira.

Diante da mudança, Goiânia ficou de fora do calendário deste ano. A corrida que seria realizada no dia 16 de novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna foi cancelada devido à demora nas obras de reforma do circuito. A organização ainda não divulgou qual circuito sediará a última etapa do campeonato.

De volta!

Campo Grande não recebia a principal categoria do automobilismo nacional desde 2019, quando Thiago Camilo e Rubens Barrichello dividiram as vitórias em uma rodada dupla. Com esse retorno, a Capital Sul-mato-grossense volta a figurar no calendário da Stock Car.