‘Decupando paredes’: projeto ensina arte do lambe-lambe a jovens de ONGs de Campo Grande

Em setembro, 60 jovens de 12 a 17 anos de organizações sociais de Campo Grande irão aprender a arte urbana do lambe-lambe, por meio do projeto ‘Decupando Paredes’. A primeira oficina do projeto será no dia 6 de setembro, na Casa de Cultura. A iniciativa busca ‘promover o acesso à arte e à cultura por meio da técnica de lambe-lambe, uma forma de arte urbana que utiliza cartazes e colagens para expressar ideias, emoções e narrativas’.

O projeto selecionou jovens de 12 a 17 anos de ONGs e centros comunitários para participarem de uma série de quatro oficinas. A proposta é oferecer um mergulho teórico e prático na história do lambe-lambe, ensinando suas técnicas e o uso de materiais.

Conforme a idealizadora do projeto, a artista visual e produtora Laís Rocha Oliveira, conhecida como Bejona, o grande diferencial da iniciativa está em seu caráter inclusivo.

“A arte lambe-lambe é uma forma acessível e democrática de expressão artística, que permite que qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou experiência prévia, possa participar e criar”, explica.

Com o foco em utilizar a arte como ferramenta para abordar temas sociais relevantes, a idealizadora comenta que tudo poderá ser utilizado para produzir.

“Tudo que possamos pensar, desde amor, felicidade, cotidiano, tristeza, revolta e ideias. Nossa proposta é de que os adolescentes percebam que a técnica pode ser usada a favor disso, gerando debates e reflexões necessárias. É um momento de escuta e também de reflexão visual sobre a forma de manifestação de cada um sobre o tema pensado”.

As oficinas beneficiarão adolescentes de quatro instituições, sendo elas o Instituto Projeto Livres, o Instituto Quintal da Tia Jura, o Núcleo Habitacional da Nhanhá e a ONG Francisco Thiesen. Todos os participantes receberão transporte, alimentação, os materiais necessários para as atividades e um certificado de participação.

Bejona também ministrará oficinas ao lado dos artistas Kelton Moreira de Medeiros, Nathan Brito Alves e Thalita Aparecida Nogueira Aguiar. Além disso, serão auxiliares durante as oficinas Mayara Santos Severino e Jão (João Lucas dos Reis Gonçalves).

“Ensinaremos aos jovens sobre a multiplicidade existente nessa técnica, e com isso possibilitaremos trocas de ideias, pensamentos, críticas e visões singulares sobre o primeiro contato com o Lambe. Cada ministrante utiliza de uma forma de produzir, pensar e se expressar através da técnica, e isso será transmitido da melhor forma para os participantes das oficinas”, disse Bejona.

Ao final do ciclo de oficinas, o projeto realizará um grande evento de encerramento no dia 31 de outubro de 2025.

A celebração, gratuita e aberta ao público, também acontecerá na Casa de Cultura e contará com uma exposição dos trabalhos produzidos pelos jovens, além de apresentações de dança e DJ.

“Esperamos mostrar que os espaços públicos precisam ser ocupados com muita arte, pois sem a arte a vida não é suportável. Vamos ensinar aos adolescentes que o lambe pode ser muito mais que uma técnica para divulgar propagandas de forma saturada pela cidade, o Lambe é arte e expressão pura. Divulgar o papel deles a partir do papel, tornará a cidade mais bela e reflexiva”.

O encerramento das oficinas ainda deverá contar com uma exposição e apresentações artísticas, como uma ‘galeria a céu aberto’.

Confira a programação:

‘Projetos Livres’ no dia 06 de setembro na Rua Quincas Vieira, n. 300, Vila Nogueira.

‘Quintal da Tia Jura’ no dia 20 de setembro na Rua Marcos Ferrez, 108, Conj. José Abrão.

‘ONG Francisco Thiesen’ no dia 04 de outubro na Av. Eng. Lutero Lopes, 565, Aero Rancho.

‘Núcleo Humanitário do Nhanhá’ no dia 18 de outubro, na Rua do Comércio, 149, Jardim Nhanhá.

Confira a programação:

Projetos Livres no dia 06 de setembro na Rua Quincas Vieira, n. 300, Vila Nogueira.

Quintal da Tia Jura no dia 20 de setembro na Rua Marcos Ferrez, 108, Conj. José Abrão.

ONG Francisco Thiesen no dia 04 de outubro na Av. Eng. Lutero Lopes, 565, Aero Rancho.

Núcleo Humanitário do Nhanhá no dia 18 de outubro, na Rua do Comércio, 149, Jardim Nhanhá.

Por Carolina Rampi