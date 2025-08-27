Bonito recebe ‘Exposição Olho D’Água’ e confirma calendário das próximas edições

A cidade de Bonito recebe a exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que percorre municípios do estado levando arte, cultura e reflexão sobre a importância da preservação da água. O evento acontece entre os dias 20 e 23 de agosto, no CMU (Centro de Múltiplo Uso).

De quarta (20) a sexta-feira (22), o atendimento será exclusivo para escolas previamente agendadas. Já no sábado (23), a programação se abre ao público em geral, das 16h às 20h. No mesmo dia, às 20h, será realizada a “Mostra Cine ao Ar Livre”, também com entrada gratuita.

Para Gabriel Buim, diretor-presidente da MS Pantanal, o apoio à iniciativa reforça o compromisso da concessionária com a sustentabilidade.

“Nosso objetivo é ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em todo o estado até 2031, mas também gerar impactos positivos para além da infraestrutura. Apoiar projetos culturais e educativos voltados à preservação ambiental está em total sintonia com a missão da companhia”, destaca.

Na mesma linha, Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, ressalta o papel transformador do saneamento.

“Mais do que infraestrutura, o saneamento promove saúde, dignidade e consciência ambiental. Apoiar o projeto Olho D’Água é reafirmar nosso compromisso com a valorização da água e com a formação de uma geração mais consciente quanto à preservação dos recursos naturais”, afirma.

O projeto Olho D’Água é realizado pela 3 Apitos Cultura, com patrocínio da Ambiental MS Pantanal e da Sanesul, apoio da Prefeitura de Bonito e da Secretaria Municipal de Educação, e viabilização pela Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura). A iniciativa conta ainda com a parceria do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução.

A exposição já passou por Jardim e Nioaque. Após Bonito, seguirá para Porto Murtinho (27 a 30/08), dando continuidade ao calendário que inclui municípios como Caracol, Maracaju, Dourados, Amambai e Aquidauana, entre outros, até maio de 2026.

Cronograma completo – datas sujeitas a confirmação

27 a 30/08 – Porto Murtinho

03 a 06/09 – Caracol

10 a 13/09 – Maracaju

17 a 20/09 – Rio Brilhante

24 a 27/09 – Nova Alvorada do Sul

08 a 11/10 – Dourados

15 a 18/10 – Laguna Carapã

22 a 25/10 – Amambai

29/10 a 01/11 – Caarapó

05 a 08/11 – Naviraí

12 a 15/11 – Ivinhema

17 a 19/11 e 22/11 – Deodápolis

26 a 29/11 – Fátima do Sul

01 a 04/04 – Água Clara

08 a 11/04 – Ribas do Rio Pardo

15 a 18/04 – Sidrolândia

22 a 25/04 – Dois Irmãos do Buriti

29/04 a 02/05 – Miranda

06 a 09/05 – Aquidauana.

