De saída do Liverpool, Firmino pode acertar com Atlético de Madrid

De acordo com alguns jornais europeus, Roberto Firmino pode acertar com o Atlético de Madrid na próxima temporada. Roberto Firmino deixará o Liverpool no final desta temporada.

Após oito anos nos Reds, o brasileiro comunicou que não renovará seu contrato, deixando até seu atual treinador, Jurgen Klopp, surpreso.

O atacante já está sendo especulado em vários clubes, inclusive brasileiros, como o Corinthians. Com vínculo previsto para terminar em junho, Firmino já pode assinar a custo zero com qualquer equipe.

A mais nova hipótese é de que o atleta de 31 anos deixe a Inglaterra para atuar na Espanha, mais precisamente no Atlético de Madrid. Quem confirma a notícia é o As.

Segundo o As, a decisão será tomada pela diretoria colchonera em breve. Enquanto Memphis Depay, Griezmann e Morata vivem bom momento, João Félix ainda é uma incógnita no clube – atualmente, o português está emprestado ao Chelsea.

Apesar de ser mais reserva do que titular hoje no Liverpool, Firmino soma bons números na temporada. São 10 gols e 5 assistências em 28 jogos para a conta do camisa 9.