Com 2 expulsos, Comercial arranca empate e “Comerário” vira decisão do Estadual

Debaixo de muita chuva e emoção até o último segundo, o Comercial arrancou um empate heroico em 2 a 2 contra o Costa Rica, na tarde de ontem (11), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Com este placar, o Colorado precisa vencer o seu arquirrival, o Operário no próximo domingo (19) e também torcer pela derrota do Coxim na última rodada do campeonato sul-mato-grossense.

O Vemelhinho da Capital tem 2 pontos no grupo A, já o Coxim com 5 pontos, enfrenta o Costa Rica também no próximo domingo em casa.

Ataque ineficiente, irritou os torcedores.

O jogo iniciou com o Comercial no ataque, tentando chutar ao gol e incomodar o Costa Rica nos primeiros 10 minutos de jogo. O banho de água fria, foi aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Bruninho, Luizão cabeceia no fundo do gol, deixando o torcedor Comercialino e os jogadores em campo abatidos. Cobra do Norte, 1 a 0.

Após o apito final da etapa inicial, era visível o abatimento de todos os atletas em campo.

O segundo tempo não começou diferente, com o Comercial precisando vencer, começou a etapa final mostrando iniciativa, mas parando na eficiência do ataque. Aos 5 minutos da etapa final, o técnico Ronildo Rocha mexe no time e coloca o Comercial no ataque.

Em mais um momento de bobeira da zaga Comercialina, o camisa 2 da Cobra do Norte, Leo Júnior, ampliou aos 27 minutos do segundo tempo. 2 a 0.

Com este placar, o Comercial estaria de volta a série B do Estadual, após 16 anos.

Emoção até os 50 minutos da etapa final.

Mesmo com 2 a 0 no placar, o Comercial não se entregou em campo, mas força de vontade fez com que perdesse 2 atletas, expulsos na partida. O primeiro foi o camisa 21, Dioguinho (que já tinha um cartão amarelo) após cometer uma falta dura em Everton Tizíu, aos 30 minutos da etapa final.

Após muita reclamação, o camisa 16, Breno Oliveira, recebeu o vermelho direto, também sendo expulso, iniciando um filme de terror para os Comercialinos presentes no Jacques da Luz.

Com 2 jogadores a menos, o Comercial tentou os últimos os suspiros, quando aos 32 minutos, Breno Anderson diminuiu para o Comercial, explodindo de vez os torcedores que estiveram no Jacques da Luz. 2 a 1.

A torcida apoiou, acreditou e incentivou até os minutos finais, quando no último lance de jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, Henrique Mumu, aproveitou uma sobra na pequena área, após cobrança de falta e deixou tudo igual, explodindo de vez a torcida nas arquibancadas do Jacques da Luz. Em comemoração, Mumu tirou a camisa e saltou no alambrado, comemorando com o torcedor em momento de muita emoção.

Na mesma hora, o presidente do Comercial, Claudio Barbosa invadiu o gramado e ajoelhou, caindo em lagrimas. Comercial arranca um empate heroico em 2 a 2. Após o apito final, mais choro e muita comemoração.

O Comercial agora precisa vencer o Operário no próximo domingo (19) e torcer que o Coxim, jogando em casa contra Costa Rica não pontue na última rodada da primeira fase no campeonato sul-mato-grossense.

