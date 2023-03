Homem é encontrado morto ao lado de motocicleta em rodoanel na fronteira

Rogério de Andrada Lima, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje (12) no rodoanel de Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande. Ele foi localizado caído ao lado da própria motocicleta por moradores que passavam pelo local.

De acordo com apuração do site Porã News, Rogério perdeu o controle da motocicleta ao realizar uma curva. Com o impacto, o veículo parou as margens da rodovia. Rogério sofreu vários ferimentos, incluindo na coluna cervical, e traumatismo craniano.

Ainda conforme o site local, familiares relataram ter visto Rogério na noite de ontem, depois que a vítima saiu de uma festa. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e a polícia já iniciou a investigação para saber as causas do acidente.

