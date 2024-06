Curso de documentário “Campo Grande em Imagens” tem inscrições abertas até dia 30

Serão selecionados 20 alunos para produzirem curtas-metragens autorais

Você é apaixonado por cinema? Já imaginou criar o seu próprio curta-metragem? A III edição do Curso de Documentário: “Campo Grande em Imagens” está com inscrições abertas até o dia 30 de junho para os entusiastas da sétima arte. O curso oferecerá 60 horas de aprendizado e promete uma imersão na história teórica e prática do cinema, com foco especial na produção local, tudo gratuitamente.

Os orientadores são a cineasta Marineti Pinheiro, mestre em Cinema Latino Americano pela prestigiada Universidad de las Artes de Cuba e formada na renomada Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antônio de los Baños; e o Produtor Executivo Carlos Diehl, Mestre em Estudos e Linguagem pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e figura central na TV Educativa há mais de duas décadas.

Além deles, outros professores convidados complementam a equipe. Os participantes terão a oportunidade única de explorar não apenas técnicas cinematográficas, mas também a rica tradição documental que permeia a capital sul-mato-grossense.

Metodologia

O curso iniciará com aulas online nos dias 15 e 16 de julho, das 19h às 22h, utilizando a plataforma Meet para conexão colaborativa entre alunos e professores. Com um formato híbrido, ele explora profundamente a história do cinema documentário, abrangendo teorias, roteiro/argumento, produção, montagem documental, edição, fotografia, som para cinema, pós-produção de imagem e som, além de narrativas e estilos característicos do gênero, com foco especial na produção local. Inspirado pelas edições bem-sucedidas de 2017 e 2021, o curso não apenas revisita experiências anteriores, mas também as revitaliza com novas abordagens contemporâneas.

Para a reportagem do Jornal O Estado, Marineti Pinheiro explicou que durante as aulas presenciais, os participantes serão desafiados a aplicar seus conhecimentos na prática, produzindo três curtas-metragens inspirados pela essência única da cidade de Campo Grande. Desde fotografia até técnicas avançadas de som, cada aspecto será meticulosamente explorado, oferecendo aos alunos uma visão abrangente e prática do processo criativo cinematográfico.

“Todos os cursos que ministro têm o objetivo de que os alunos saiam com um curta-metragem realizado. Todos os alunos podem apresentar uma ideia e, entre todos, escolhemos três que tenham viabilidade técnica e de produção. O foco das propostas precisa ser Campo Grande, e esse trabalho é um incentivo à realização e, principalmente, um olhar sobre a cidade, porque quando as pessoas veem a cidade na tela por meio de uma obra cinematográfica, pensam na cidade de maneira diferente. É assim que temos tido essa experiência”, detalhou Marineti

Para todos os públicos

A cineasta destaca também que o curso é direcionado a todos os públicos. Qualquer pessoa interessada em filmar uma história pode participar, desde que tenha pelo menos 18 anos. “Já tivemos alunos de 60 anos, além de profissionais de diversas áreas como professores, jornalistas, antropólogos e bombeiros, todos com histórias fascinantes para contar. É muito interessante porque essas pessoas trazem histórias do cotidiano que podem ser transformadas em imagens, mesmo sem experiência prévia em cinema. O curso facilita esse intercâmbio entre os alunos, onde alguns têm experiência audiovisual e se unem para tornar suas histórias realidade em forma de filme. Assim como em cursos anteriores, estamos abertos ao público”, relatou Pinheiro.

Conforme Marineti, o cenário do audiovisual evoluiu progressivamente desde a criação do curso em 2017, com a temática dos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul, a dificuldade era encontrar obras audiovisuais sobre o tema.

“Criamos um curso e chamamos alunos de diversas áreas para contar a história da formação do estado sob várias perspectivas. Tivemos um filme sobre a chegada do trem, outro sobre a criação do hino, um terceiro que remonta a 1930 e explora a divisão do Estado, além de obras sobre mulheres nas artes e comunidades indígenas urbanas. Esse olhar diversificado para as histórias é essencial no documentário, pois quanto mais pessoas discutem ou contam essas histórias, mais rico e diversificado se torna o material”, destacou Marineti.

Desde o primeiro curso em 2017, após terem recebido o prêmio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), foram realizadas outras edições em 2020 e 2021, nas quais foram lançados diversos curtas-metragens que evidenciaram uma significativa evolução na produção do audiovisual na Capital Morena.

“No segundo curso, houve uma mudança significativa de abordagem. Como, por exemplo, ‘Flores de Bálsamo’, um curta que conta a emocionante história dos bisavós japoneses de um aluno participante em Campo Grande, e ‘Poti’, que explora as vestimentas tradicionais das mulheres, dirigido por alunas participantes remotas do curso em Dourados. Ambos os filmes receberam reconhecimento e prêmios, refletindo o progresso na produção e o crescente interesse por narrativas pessoais e culturais”.

Esta evolução evidenciou a prática do audiovisual na capital, fortaleceu a cultura do estado e promoveu uma maior interação entre cinema e cultura, alinhada com a proposta do curso de conectar os alunos “Essa evolução não se limita à narrativa e à técnica; também vemos uma interação interessante entre os alunos. É gratificante ver como o curso livre, com sua chamada aberta e diversidade de participantes, cria conexões na cidade através do audiovisual”, finalizou Marineti.

Ao término do curso, haverá uma exibição especial dos filmes produzidos agendada para o dia 19 de agosto. Os participantes receberão certificados de conclusão, contanto que tenham frequentado pelo menos 70% das atividades propostas.

Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Sectur / Prefeitura de Campo Grande, refletindo o compromisso da cidade com o desenvolvimento cultural e educacional de seus cidadãos.

Calendário do Curso

Aulas online dias 15 e 16 de julho das 19h às 22h no Meet

Presenciais:

Aula Magna abertura oficial dia 29 de julho às 19h

30 de julho a 02 de agosto das 19h às 22h

03 e 04 de agosto – manhã e tarde

05 a 09 de agosto das 19h às 22h.

Serviço:

Para se inscrever, acesse o formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1DLWUnXVqXESlTmlIzTWzdZ5cl5HTu579DnrE4UufUaI-g/viewform.

Preencha todos os campos solicitados. A seleção dos alunos será feita através dele, com vagas limitadas a 20 participantes. As aulas presenciais ocorrerão na sede da Aliança Francesa, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 1719 – Centro. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone (67) 98124-7900. O curso e inscrição são totalmente gratuitos.

Por Amanda Ferreira

