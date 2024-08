Polícia Civil apreende adolescente por tráfico de drogas em Miranda

Na madrugada desta quinta-feira(29), um adolescente identificado como A.A.G.R., de 15 anos de idade, ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas, na região conhecida como “cracolândia” na cidade de Miranda.

A prisão foi feita por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia local, durante investigação para apurar furtos ocorridos no município.

As três pessoas foram flagradas na Rua Cândido Ramires, no Bairro Aparecida, próximo a um beco, à 1h40min da manhã. Os indivíduos passaram por revista pessoal e o de 15 anos de idade foi flagrado com oito trouxinhas de pasta base de cocaína e uma trouxinha de maconha, além de R$ 61,00, em notas picadas e moedas.

Ao ser indagado acerca do entorpecente, o menor confessou que fazia a mercancia da droga no local, para os usuários ali existentes. Em razão dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde foram realizados os procedimentos de praxe. Após ser ouvido, ele foi entregue para a mãe dele, conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

