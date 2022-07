De goleada Brasil ganha de Peru por 6 a 0

O time feminino do Brasil ganhou de 6×0 contra o time do Peru na Copa América Feminina, realizado nesta ultima quinta-feira (21) no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL). Brasil conseguiu se destacar durante toda a partida com a maior goleada desta edição da campeonato feminino, atualmente o time possui um total de 12 pontos e 17 gols.

Os destaques do time brasileiro no primeiro tempo se devem as jogadoras Duda Francelino, Duda Sampaio, Geyse e Duda Santos, já no segundo tempo tivemos os dois últimos gols com a Fê Palermo e Adriana.

Um chutaço de canhota de Geyse para o fundo da rede. Momentos únicos que as jogadoras em campo nos presenteam! 🇧🇷👏 #CAFem | #VibraOContinente pic.twitter.com/H63bljgfE1 — Copa América (@CopaAmerica) July 22, 2022

A seleção brasileira volta a jogar contra o time paraguaio na próxima terça (26) às 21h (de Brasília). O Brasil além do título na Copa América feminina, o time disputa também uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris que irão acontecer em 2024.

