Costa Rica recebe R$ 490 mil do Governo Estadual para disputar série D do Campeonato Brasileiro

O Governo do Estado repassou hoje (13), R$ 490 mil ao Costa Rica Esporte Clube para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D 2022. Atual campeão estadual, é a primeira vez que o Costa Rica participa do campeonato. A Cobra do Norte estreia no domingo de Páscoa (17), diante do Ceilândia, do Distrito Federal, fora de casa, no Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião).

A bola rola a partir das 14 horas (horário de MS). A primeira partida em casa está prevista para 27 de abril, contra o Ação, de Mato Grosso, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica. O termo de convênio foi assinado na Governadoria, pelo governador Reinaldo Azambuja, junto ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Silvio Lobo Filho.

Segundo Reinaldo Azambuja, o investimento vem com grandes expectativas. “Agora estamos na série D, mas vamos torcer para irmos para a série C, B, e por que não sonharmos em voltar para os tempos de glória, com Mato Grosso do Sul na Série A? É para isso que a Fundesporte está colocando tantos recursos financeiros. Hoje, Costa Rica é Mato Grosso do Sul”, concluiu.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, o suporte ao futebol sul-mato-grossense vem de longa data. “O Governo do Estado anualmente investe no futebol profissional, destinando recursos aos clubes para a disputa do Estadual. Agora, estamos proporcionando condições financeiras para a participação nacional, para bem representar Mato Grosso do Sul lá fora”, destacou. “Queremos novamente que o futebol profissional do estado alcance novamente uma posição de destaque no país”, concluiu.

André Baird, presidente do Costa Rica Esporte Clube, aproveitou a oportunidade para descrever como o investimento será utilizado. “O futebol precisa de estrutura para funcionar, e a Série D não é um campeonato barato. Vamos honrar o investimento, adquirindo material esportivo e fazendo novas contratações”. Para ele, o objetivo é ganhar espaço, abrindo as portas para os demais times sul-mato-grossenses.