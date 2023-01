Homem de 31 anos morre ao colidir veículo em estrutura de concreto

O empresário Kristian Kamile Vieira Koehler, de 31 anos morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (02), em Amambai 340 km de Campo Grande. Kristian veio a óbito após colidir o veículo conduzia contra uma estrutura de concreto na avenida Nicolau Otaño.

Conforme o boletim de ocorrência por volta das 11h o Corpo de Bombeiros de Amambai foi acionado para socorrer uma vítima de acidente de trânsito, ao chegar no local a equipe constatou que o homem já estava em óbito.

Informações divulgadas pelo site Amambai Notícias indicam que no momento do acidente Kristian seguia na avenida Nicolau Otaño, em direção ao centro da cidade, quando perdeu o controle do carro e colidiu contra uma estrutura de concreto, próximo a um supermercado.

Com o impacto do acidente o veículo, um Fiat Uno de cor branca, teve parte frontal completamente destruída.

A perícia criminal irá investigar as possíveis causas do acidente. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Polícia Civil de Amambai.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.