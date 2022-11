Croácia goleia por 4 a 1 e elimina o Canadá na Copa do Mundo

Na tarde de hoje (27), estádio Khalifa International, pelo grupo F, a Croácia goleou o Canadá por 4 a 1 e respiram aliviados na luta da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a derrota, os canadenses estão eliminados da competição.

O resultado do confronto foi construído com gols de Kramaric (duas veses), Livaja e Majer, para os croatas, e Aphonso Davies, para os canadenses. Essa foi a primeira vez que o Canadá, país localizado na América do Norte, balançou as redes em uma Copa do Mundo.

Com o resultado positivo, os comandados de Zlatko Dalic são líderes do Grupo F, com quatro pontos. Por conta do saldo de gols, os croatas respiram aliviados, já que aumentaram as chances de classificação para a próxima fase. Já do outro lado, com zero pontos na competição, os canadenses estão eliminados da Copa do Mundo do Qatar com uma rodada de antecedência.

Na última rodada, a Croácia volta a campo para enfrentar os belgas, que perdeu para o Marrocos na manhã de hoje. Já o Canadá enfrenta os africanos. Ambas as partidas acontecem na próxima quinta-feira (1), às 11 (horário de MS).

