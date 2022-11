Polícia recupera carreta com registro de roubo na fronteira

Um homem de 29 anos, foi preso na noite de ontem (26), conduzindo uma carreta roubada próximo à linha internacional de fronteira entre Brasil e Paraguai, em Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor relatou que foi contratado para fazer o serviço, sem divulgar o nome do mandante.

A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada por uma denúncia anônima, para se deslocar até a rua Arapongas, no bairro Granja, onde havia uma carreta roubada, seguindo em direção ao território paraguaio.

No local, os policiais conseguiram localizar o veículo, dando sinal de parada ao motorista. Ao ser questionado, o condutor de 29 anos, relatou que foi contratado para levar o veículo até o Paraguai, onde receberia uma quantia de dinheiro pelo serviço.

Os policiais resolveram realizar uma vistoria no sistema de segurança, onde foi constatado um boletim de ocorrência em aberto, onde constatava que o veículo foi roubado em Maringá (PR), ainda na manhã de ontem.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para registro do crime.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.