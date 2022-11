Motorista perde controle, carro bate em portão e pega fogo

Uma motorista de 24 anos, levou um susto ao perder o controle do veículo, em que conduzia, colidindo contra o poste e um portão de uma residência, na madrugada de hoje (27), no Bairro Maria Leite, em Corumbá, a 419 quilômetros de Campo Grande. O veículo chegou a pegar fogo, deixando apenas estragos materiais.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o acidente aconteceu por volta das 5h, quando a jovem conduzia um Ford Ka pela Avenida Nossa Senhora da Candelária, e ao chegar perto da esquina com a alameda São José, perdeu o controle da direção do automóvel, colidindo contra um poste de energia elétrica e também no portão de uma residência.

Logo em seguida, o veículo pegou fogo e a condutora teve que sair do carro as pressas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, onde foi utilizado cerca de 500 litros de água para apagar as chamas.

Apesar do susto, a jovem estava bem de saúde e orientada, mas apresentava um curte na região do queixo e suspeita de fratura no braço esquerdo. Ela foi encaminhada ao hospital para ser medicada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.