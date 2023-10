Atleta de MS viaja para Arábia Saudita e vai competir entre os melhores do mundo

A atleta sul-mato-grossense Chris Regiane está empolgadíssima para competir no World Combat Game, em Riad, na Arábia Saudita. A abertura da competição será no dia 21 de outubro e a competição vai até o dia 30 deste mês. A atleta campo-grandense compete no dia 24 pela modalidade na luta de braço.

“Só de estar dentro do avião indo para Arábia Saudita já me sinto campeã”, relatou sobre a emoção de competir entre os melhores do mundo na modalidade



Apesar da alegria de estar entre os melhores do mundo, nos últimos meses Regiane vem enfrentando dificuldades em sua vida pessoal, por conta da saúde debilitada da sua mãe de 94 anos, mas disse que está totalmente focada em um dos maiores desafios de sua carreira. “Esse mundial é um dos mais complicados em que vou participar. Vou lutar contra os melhores da modalidade e preciso dar show; mostrar porque estou lá. Se é isso que eles estão me pedindo ao me convocar, vou entregar o meu melhor para trazer uma medalha ao nosso país”, comentou.

Apesar da forte preparação diária com ajuda da sua esposa e também personal trainer Sônia Carvalho, a atleta de Campo Grande olha a oportunidade de estar em Riad, como um crescimento financeiro e profissional. “Se tem uma coisa que não gosto é de perder campeonatos e oportunidades para crescer. No meio do ano, recebi uma oportunidade de competir no Cazaquistão e me faltou R$ 25 mil para ir até lá. Olha que tenho ajuda do governo, mas faltou meios como patrocinador para conseguir essa quantia. Isso me fortaleceu demais e bateu de uma forma que me tornou muito mais forte para essa competição. Quero mostrar o meu melhor para o sheiks e além da medalha,quero trazer um patrocinador na minha mala de volta ao Brasil.

Competição.

O World Combat Game será nos dias 21 a 30 de outubro, em Riad, na Arábia Saudita. O mundial que ano passado foi na Rússia tem sido de muita competitividade pela representatividade dos melhores competidores das categorias.