Novas regras para o trânsito de máquinas agrícolas

O trânsito de máquinas, equipamentos e de implementos agrícolas em Mato Grosso do Sul conta com novas regras, conforme a Portaria Nº 3694, de 17 de fevereiro de 2023, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

De acordo com o presidente da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul-Aprosoja/MS, André Dobashi “essa medida é fundamental para controlarmos a disseminação de organismos patogênicos, como insetos, nematoides, fungos, vírus, bactérias, ácaros e plantas daninhas, que podem comprometer o potencial produtivo das lavouras de nosso estado. Por isso, é muito importante que o produtor siga as orientações, pensando sempre em suas áreas, mas também no coletivo.”

O documento estabelece que máquinas agrícolas novas, com origem de outros estados ou países, somente poderão ingressar em território sul-mato-grossense Nota Fiscal válida para trânsito (DACTE- Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), com prazo de validade de 30 dias a contar da data de emissão.

Já para as máquinas agrícolas usadas, provenientes de outros estados, bem como das fronteiras internacionais, será necessário a apresentação de Atestado de Desinfestação de Máquina, Equipamento ou Implemento Agrícola e exposição dos compartimentos internos, para fiscalização.

