Vacinação contra Covid-19 é suspensa em postos da Capital devido à greve da enfermagem

Com início da greve dos profissionais de enfermagem em Campo Grande, diversos serviços de saúde foram afetados. Nesta segunda-feira (27), os serviços de testagem e vacinação contra a Covid-19 foram paralisados o que pegou a população de surpresa.

No CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, atendimentos como consultas médicas e odontológicas foram mantidos, mas a vacinação e testagem para Covid-19 estão suspensas. O mesmo ocorre na UBS 26 de agosto, onde os atendimentos foram parcialmente paralisados.

Desde às 8h da manhã de hoje (27), enfermeiros e técnicos de enfermagem se mobilizam em frente a sede da Prefeitura Municipal para reivindicar o cumprimento da Lei do Plano de Carreira e a gratificação de insalubridade.

A greve foi determinada por decisão unânime na última quinta-feira (23), em assembleia realizada na sede do SINTE/PMCG (Sindicato dos trabalhadores públicos em enfermagem de Campo Grande) e tem como objetivo pressionar as autoridades para atender as demandas da categoria e vem como uma resposta as tratativas anteriores entre o Sindicato e o Executivo Municipal.

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) a suspensão da imunização deve ocorrer em todas as unidades de saúde, mas órgão estuda como organizar o fluxo de atendimento. Serviços como consultas médicas e odontológicas e farmácia, seguem dentro da normalidade.

Como fica o atendimento no SUS?

Nas Unidades de Atenção Básica (UBS, UBSF, Clínicas da Família), assim como nas de atenção especializada (CEM) a equipe de enfermagem deverá comparecer e permanecer no local de trabalho e efetuar o registro de ponto e na folha de frequência, porém deverá paralisar todas as atividades eletivas.

O que inclui vacinação, acolhimento com classificação de risco, aferição de sinais vitais para consultas eletivas, consulta de enfermagem, realização de curativos, troca de sondas e coleta de preventivo.

Em situações de risco a vida ou agravo a saúde, a equipe de enfermagem, presente na unidade, deverá prestar os devidos atendimentos necessários. Para garantir que nenhuma situação de gravidade clínica seja negligenciada, no mínimo um enfermeiro estará no local, haverá escala de alternância.

Também será fixada uma faixa informativa da greve no lado externo das unidades de saúde para explicar as motivações da greve aos usuários do SUS. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), manterá os atendimentos integrais das atividades.

Na Unidades de atenção psicossocial como CAPS e EAP, o atendimento aos pacientes abrigados ocorrerá com 30% do efetivo e também haverá paralisação das atividades eletivas, como acolhimento e visita a domicílio.

Já nas Unidades da rede de urgência e emergência (UPA, CRS), a equipe de enfermagem deverá comparecer e permanecer no local de trabalho e efetuar o registro de ponto e na folha de frequência. Tanto equipe fixa quanto plantonista, a Sala de Emergência das (área vermelha e amarela) irá permanecer com os atendimentos de forma integral.

