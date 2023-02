Dourados vence e mantém vivo o sonho de classificação no Estadual

O Dourados Atlético Clube venceu o Operário Carapoense, na tarde de ontem (18), no estádio Douradão, por 1 a 0. O único gol da partida foi de Dandan, em jogo válido pela quinta rodada do campeonato sul-mato-grossense.

Com o resultado o time de Dourados chega aos nove pontos e mantém o sonho de classificação para a próxima fase da competição.

Nas redes sociais, o DAC comemora a vitória, mas também provoca por conta da rivalidade regional contra o Operário de Caarapó. ” Tudo normal em Dourados, o time de Dourados venceu e ponto final”

O resultado foi positivo para o DAC que chega aos nove pontos no grupo B. Ivinhema e Aquidauanense tem seis pontos. Novo e Operário Carapoense seguem com três pontos.

Próximo jogo do Dourado e é no próximo sábado (26), contra o Aquidauanense, ás 15h, no estádio Noroeste. Já o time de Caarapó recebe o Novo, no estádio Carecão, no próximo domingo (26), no mesmo horário.