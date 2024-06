Costa Rica leva gol no fim e perde jogo para o Santo André na Série D

Faltou muito pouco para o Costa Rica voltar para casa com um empate e lugar garantido no G4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela nona rodada da primeira fase, neste domingo (16), o CREC visitou o Santo André-SP no Grande ABC, segurou o placar zerado mesmo com um jogador a menos mas, nos acréscimos, Dioran marcou o gol da vitória do time paulista por 1 a 0.

Com o resultado, o Santo André chega aos mesmos 11 pontos do Costa Rica, mas fica em quarto colocado, ficando a CREC em terceiro, provisoriamente. Para os dois times permanecerem nestas posições, torcem para que o Maringá-PR derrote o São José-SP, também neste domingo e que, no encerramento da rodada, nesta segunda-feira (17), não haja vencedor no jogo entre Pouso Alegre-MG e Água Santa-SP.

Gol

A partida no Estádio Bruno José Daniel foi movimentada, porém com poucas chances de gols para os dois lados e seguiu assim até 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante Joelson, do Costa Rica, fez falta dura e, como já tinha cartão amarelo, foi expulso.

Com um jogador a mais, o Santo André passou a pressionar, enquanto o time sul-mato-grossense passou a defender o resultado sem gols e conseguiu até 50 minutos. Aos 49, teve uma bola na trave, mas no minuto seguinte, em bola na área, a zaga do CREC se atrapalhou ao tentar afastar e a bola sobrou para Dioran, quase da marca do pênalti, bater forte para estufar a rede e fechar o placar em 1 a 0.

Na próxima rodada, o Costa Rica recebe o lanterna Patrocinense, domingo (23), 15h, no Estádio Laertão. Já o Santo André joga mais uma vez em casa, no sábado, contra a Inter de Limeira.

Com informações FFMS

