Prefeitura interdita passagem sobre o córrego Ceroula na CG-222 para reforma da ponte

Com a reforma da ponte de madeira sobre o córrego Ceroula na estrada municipal CG-222, que vai possibilitar o melhor acesso aos usuários da região, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que será preciso interditar a travessia pelos próximos 30 dias.

A Secretaria orienta os usuários a seguirem por um caminho alternativo que liga a um dos ramais da CG-222, num percurso de aproximadamente 20 km.

Com a realização de licitação e contratação de empresa para fazer as reformas das pontes de madeira, o trabalho começou com toda a força nesta segunda-feira (17).

A ponte madeira sobre o córrego Ceroula na CG-222 tem cerca de 40 metros e estava com parte da estrutura danificada devido ao movimento de veículos pesados.

Conforme o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, a Sisep tem investido na manutenção das vias rurais e agora está iniciando um forte trabalho na reforma de pontes de madeira, e também na construção de pontes de concreto.

“Assim como na área urbana, a Prefeitura mantém equipes todos os dias cuidando das vias rurais, com os serviços de manutenção e agora com a reforma das pontes de madeira”, afirma.

Na semana passada tiveram início as reformas das pontes sobre o córrego Guariroba, na CG-180, e na CG-488, sobre o córrego Ribeirão Cachoeira. A empresa Andrade Construções Ltda venceu a licitação para, durante 12 meses, fazer a manutenção e reforma das pontes de madeira nas estradas municipais de Campo Grande. O valor do contrato é de R$ 3.547.489,82, válido por 12 meses. A empresa fica responsável pela mão de obra e matéria-prima e o pagamento será feito a cada serviço executado, após vistoria e aprovação da Sisep.

