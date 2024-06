Projeto Naus aporta na Capital com a exposição “entre lugares” no dia 22

O Projeto Naus 2024 apresenta sua segunda de três exposições em Campo Grande, a partir do dia 22 de junho, a partir das 19h, no MIS (Museu da Imagem e do Som), a exposição Entre Lugares será aberta ao público. A exposição estará aberta para visitação até 10 de julho, a entrada é Gratuita.

A exposição tem curadoria da artista visual Isabê, e conta com trabalhos de Ana Mallmann, Antigodoy, Brenda Postaue, da Mata, Elias de Aquino, Melissa Aguiar e Tom Kyo. Outras programações desse ciclo serão divulgadas em breve. Com financiamento pelo Fundo de Investimentos Culturais, a terceira acontecerá em Corumbá, para finalizar o ciclo de criações.

Naus é um programa de imersão artística e experimentação curatorial NAUS, que incentivará e realizará circuitos de pesquisa e produção, conversas e formações públicas e propostas expositivas durante o ano de 2024. A proposta dessa segunda exposição é pensar os espaços entre uma coisa e outra como possibilitador de inferências, convidando o público a interagir conceitualmente com as obras.

Para a curadora, “acreditar na vida comum enquanto experimento coletivo é vislumbrar no encontro a possibilidade comunicativa do presente – o futuro como nos é apresentado não nos pertence. Da mesma forma, antes da palavra ser possível houve a existência de duas ou mais pessoas, de trocas humanas que perpetuaram o verbo e “algo a ser dito” em comunidade. Em « Entre lugares », segunda exposição de Naus, iremos pesquisar juntos sobre o espaço que possibilita inferências, o mesmo espaço ocupado pelo vento e pela estrada”.

Serão 15 obras como performance, instalação, fotografia, pintura, videoarte e desenho expostas com todo esse arcabouço de experiências realizadas na cidade de Corumbá, em fevereiro, a exposição Entre Lugares convida a essa imersão nos personagens que vagam entre os locais pesquisados.

Com informações da FCMS