Costa Rica faz sua estreia na Copa do Brasil

Representando Mato Grosso do Sul, o CREC (Costa Rica EC), estreia nesta quarta-feira (2), na Copa do Brasil. O time da região norte do Estado garantiu a vaga após conquistar o último campeonato estadual de MS.

Essa é a primeira vez que o CREC disputará a competição, e a primeira partida será contra o ABC do Rio Grande do Norte. Ambos os times fizeram a melhor campanha em seus campeonatos estaduais, por isso o público pode esperar por uma partida acirrada.

Segundo a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), a expectativa é de casa cheia no Estádio Laertão, em Costa Rica. O jogo está previsto para às 20h, horário de MS.

Conforme o regulamento, nesta primeira fase, o time visitante (ABC-RN) disputa pelo empate, enquanto o anfitrião (CREC) precisa buscar a vitória para seguir na competição.