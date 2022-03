Arte no Paço estreia com exposição de Carlos Vera

Primeira edição do Arte no Paço em 2022, será inaugurada no dia 14 de março, às 9 horas, com a mostra do artista Carlos Vera.

A obra de Carlos Vera retrata a beleza, promove a reflexão e mexe com o inconsciente do seu público. Seu trabalho é apresentado por figuras que misturam elementos urbanos e abstratos.

Ao longo dos anos, o artista participou de diversas exposições coletivas e individuais que possibilitaram a difusão de sua identidade cultural e das várias fases de criação pelo qual passou.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) e visa fomentar a arte e a cultura na Capital.

Serviço:

A exposição segue até dia 14 de abril, com entrada gratuita e obras disponíveis para venda. O Paço Municipal está localizado no prédio da prefeitura municipal de Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, 3297 – Centro.

Com informações da assessoria.