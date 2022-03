Pré-vestibular gratuito e on-line abre inscrições para estudantes de todo o Brasil

O Nubo, pré-vestibular popular on-line e gratuito, abriu as inscrições para mais uma etapa de formação. Podem se inscrever, através do formulário eletrônico, alunos do último ano do ensino médio ou que já concluíram. O prazo termina no próximo sábado, dia 05. As aulas têm foco no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e nos processos seletivos da Universidade de São Paulo e da Unicamp.

As turmas são organizadas em dois perfis, parcial e integral, conforme é explicado no edital. Além das aulas, são promovidos simulados do Enem, Fuvest e Unicamp e avaliações e correções de redações, eventos, oficinas e rodas de conversas entre alunos, professores e coordenadores.

Os participantes da turma integral têm acesso ao portal SAS; simulados do Enem, Fuvest e Unicamp; acesso a aulas ao vivo e aulas gravadas; tutoria; eventos e oficinas; prioridade na correção de redações; plantão de dúvidas periódicos; e acesso à plataforma de comunicação no WhatsApp.

Os participantes que integram a turma parcial ganham acesso ao portal SAS; simulados do Enem, Fuvest e Unicamp; acesso a aulas ao vivo e aulas gravadas; eventos e oficinas; plantão de dúvidas periódicos; e acesso à plataforma de comunicação Telegram.

Embora tenha sido criado por estudantes da USP em 2020, unindo outros cursinhos da Faculdade de Economia e Administração (FEA-USP), da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (Each-USP) e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH, o pré-vestibular Nubo não tem vínculo com universidades e os mais de 40 orientadores que participam do projeto são voluntários.

Pré-Enem

Quem não for contemplado com uma das vagas para o cursinho pré-vestibular popular do Nubo pode estudar com desconto para o Enem e outros vestibulares com bolsas de estudo oferecidas pelo Educa Mais Brasil, programa de inclusão educacional que tem parceria com milhares de instituições em todo o país.

As inscrições ficam abertas durante todo o ano por meio do site oficial, sem necessidade de comprovar renda nem nota do Enem.

(Fonte: Agência Educa Mais Brasil)