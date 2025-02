Costa Rica Esporte Clube (CREC) amplia acordo com patrocinador por mais uma temporada

Com marca estampada nas camisas de todas as equipes de futebol do clube, Atvos reforça conexão com a comunidade da região

Após o sucesso da parceria em 2024, ano em que o Costa Rica Esporte Clube (CREC) se destacou no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o melhor time sul-mato-grossense, a Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, renova o patrocínio ao CREC para a temporada de 2025.

Pelo segundo ano consecutivo, a marca da empresa de bioenergia estampará o uniforme de todas as equipes do clube: masculinas, femininas e categorias de base. “Acreditamos muito na energia do esporte para transformar vidas. Apoiar a ascensão da ‘Cobra do Norte’ reflete nosso propósito. Construímos uma parceria sólida, com frutos para o time e para a empresa, e continuaremos contribuindo para o desenvolvimento do CREC e das comunidades do norte de Mato Grosso do Sul”, destaca o diretor de Gente & Gestão das Unidades Agroindustriais da Atvos, Chafick Fair Luedy.

Para o Costa Rica Esporte Clube, a renovação e ampliação do patrocínio pelo segundo ano consecutivo são fundamentais para a temporada. “Estamos em um momento importante da nossa história, no qual vamos disputar competições estaduais que nos ajudarão a ir ainda mais longe. Ter um parceiro sólido e com visão de longo prazo, como é o caso da Atvos, nos dá a confiança necessária para buscarmos o melhor para o clube e para os jogadores que compõem o nosso elenco”, declara o presidente do CREC, André Baird.

A iniciativa ainda visa reforçar a conexão da Atvos com o município de Costa Rica e seu entorno, onde está localizada uma de suas oito unidades agroindustriais. “Com a logomarca da companhia estampada no espaço frontal do uniforme, comemoraremos novas vitórias junto à torcida da ‘Cobra do Norte’. Além de promover ações de engajamento com nossos principais públicos de relacionamento no Estado em nosso camarote no estádio Laertão, a casa do CREC”, garante Luedy.

A Atvos em Costa Rica

Na cidade natal do CREC, a Atvos está presente com a Unidade Costa Rica (UCR), que tem capacidade para moer 3,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, suficientes para produzir até 408 milhões de litros de etanol, que podem abastecer 10,2 milhões veículos de passeio com combustível sustentável. A operação ainda é capaz de cogerar 300 GWh de energia elétrica limpa, o suficiente para iluminar as casas de mais de 1,3 milhão de pessoas. Ao todo, a usina emprega 1,2 mil pessoas diretamente, além de outras 3,3 mil de forma indireta.

