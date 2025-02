Aprovados na UEMS têm até esta sexta-feira para fazer a matrícula

Matrículas podem ser feitas de forma remota e presencial

Os candidatos aprovados na 1ª Chamada do Vestibular e Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 têm até esta sexta-feira (07) para se matricularem na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

As matrículas ocorrerão de forma remota e presencial nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2025 e engloba os aprovados de todas modalidades, Ampla Concorrência, Indígenas, Pessoas com Deficiência e Transtornos Globais do Desenvolvimento e Residentes em Mato Grosso do Sul a efetuarem matrícula. Confira o edital com informações de documentação pelo link.

Observação: Os candidatos que optaram pela reserva de vagas COTISTAS NEGROS(AS), devem observar o EDITAL N.º 019/2025–PROE/UEMS 1 , para apresentação junto às bancas de verificação fenotípica. Confira as regras e especificações no link.