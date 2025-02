Polícia Civil apreende 100 kg de drogas em Ladário

A Polícia Civil de Ladário apreendeu aproximadamente 100 quilos de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (5). A droga foi encontrada por funcionários da empresa TBL (Terminal Intermodal Brasil Bolívia LTDA), localizada no Sítio Pedregal, durante um serviço de limpeza às margens da estrada.

Os trabalhadores notaram alguns sacos plásticos e papelões descartados no local e, ao perceberem que um dos sacos estava aberto, identificaram pacotes suspeitos. Diante da situação, acionaram a Delegacia de Polícia Civil de Ladário.

A equipe do Setor de Investigações foi até o local e confirmou a presença de 78,6 kg de maconha do tipo skunk e 21 kg de pasta base de cocaína. A carga foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

As drogas foram apreendidas, e a Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pelo material. A corporação reforçou que o combate ao crime continua de forma rigorosa e disponibilizou o disque-denúncia da Delegacia de Ladário pelo número (67) 3226-1090. As denúncias são sigilosas.

