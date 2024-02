Aulas da Rede Estadual de Ensino retornam hoje, com vagas para ensino fundamental

As aulas na Rede Estadual de Ensino retornam nesta quarta-feira (21), nas 349 unidades espalhadas pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Dentre as novidades da rede, esta a oferta de 25,4 mil vagas para o Ensino Fundamental.

A oferta das vagas é realizada em regime de colaboração com os municípios, com turmas do 1º ao 9º de tempo integral e parcial, sendo 9,1 mil e 16,3 mil respectivamente. Em Campo Grande foram 6 mil novas vagas.

Ao todo, 35 municípios contaram com a abertura de vagas extras no Ensino Fundamental, oportunizando assim um desafogo para tais municípios, podendo eles focarem em vagas para a educação infantil. Considerando somente o Ensino Fundamental I, foram abertas 4.181 vagas (parcial e integral). Já para o 4º e 5º anos, foram abertas 3.121 vagas na rede estadual.

Além disso, em 2024 o estado oferta turmas de ensino em tempo integral para todos os municípios, com 210 escolas aderindo à demanda integral. Foram abertas 48,6 mil vagas para a modalidade, com 37,3 mil estudantes já matriculados.

Reformas

A SED (Secretaria de Estado de Educação) executou 98% das atividades previstas, com programas de sucesso como o MS Alfabetiza, ampliação de escolas em tempo integral e reformas das unidades. Em 2023 e no início de 2024 o Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 313 milhões em reformas, tanto gerais como parciais.

Até aqui, 64 unidades escolares já foram concluídas, e 125 escolas com intervenções em andamento. Elas recebem desde readequações nas redes hidráulica e elétrica, passando por obras de acessibilidade e pintura, e até completo recondicionamento do prédio. As atividades não atrapalham o retorno dos estudantes.

Novos uniformes

Cada estudante da rede estadual receberá neste ano letivo dois uniformes, que teve mudança no modelo. Além desta novidade, outra é que em 2024 cada servidor administrativo – que atua nas 349 unidades da rede – receberá três uniformes (camisetas polos).

Com relação aos kits escolares, eles serão três tipos, com itens pensados para cada etapa atendida na REE. Ao todo, são 189.560 kits, com investimento de R$ 13,7 milhões. A logística de entrega dos kits e uniformes já está sendo realizada. A entrega deve se estender durante o mês de março, considerando a complexidade de cada local do Estado.

Quanto a tecnologia em sala de aula, um dos trunfos do modelo de educação adotado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, foram investidos R$ 2,5 milhões na aquisição de 54 kits de robótica, garantindo assim a qualidade de aprendizagem. Fora isso, 11 escolas já receberam lousas digitais e outras 170 serão entregues em 15 escolas do interior.

As unidades contempladas ficam em Amambai, Bela Vista, Bodoquena, Corumbá, Campo Grande, Dourados, Jardim, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã e Rochedo. O valor total do investimento é de R$ 9 milhões, oriundos de emenda parlamentar destinada ao fomento da educação sul-mato-grossense.