Prazo para saque extraordinário do FGTS encerra hoje

Trabalhadores que ainda não sacaram os R$ 1 mil referente ao saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) devem se apressar, pois o prazo para solicitar o valor encerra hoje (15).

Até o início deste mês cerca de R$ 9,2 bilhões em recursos do saque extraordinário não haviam sido movimentados pelos trabalhadores, segundo dados da Caixa Economia Federal. Em todo o país, 12 milhões de brasileiros têm direito ao saque, que soma R$ 8 bilhões.

Os saques começaram no dia 20 de abril, seguindo um calendário que considera o mês de nascimento do cidadão. Conforme a Caixa o valor foi debitado na conta dos trabalhadores e creditou os recursos na conta social digital do Caixa Tem de forma automática.

Com isso, o dinheiro ficou disponível para saque, caso não tenha sido feito automaticamente, o saque pode ser solicitado até hoje. O benefício deve ser solicitado por meio do aplicativo FGTS, disponível para os sistemas Android e iOS.

O que fazer com o dinheiro?

Por meio da Caixa Tem, é possível pagar boletos e utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, também é possível fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas.

O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. Ainda é possível realizar transações por meio do Pix, efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Se o crédito depositado na poupança social digital do trabalhador não for movimentado até hoje, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.