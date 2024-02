Com golaços, Aquidauanense vence Novo e entra na briga pela liderança do Grupo B

A liderança entrou na mira direta do Aquidauanense nesta reta final de primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Pela oitava rodada, neste sábado (24), o Azulão recebeu o Novo e, com golaços de William e Mykael, um em cada tempo, venceu por 2 a 0.

Na outra partida da chave, o Corumbaense enfrentou o Ivinhema no Arthur Marinho e goleou por 4 a 1. Os resultados garantiram vaga para os dois vencedores nas quartas de final. A liderança do Grupo A é do Dourados AC com 13 pontos, agora seguido de pertinho pelo Aquidauanense, com 12. O Corumbaense soma agora nove pontos e se junta aos dois primeiros nas quartas de final.

A última vaga está em disputa entre Novo, com cinco pontos e mais um jogo a realizar (DAC em casa), e o Ivinhema, lanterna com quatro pontos, e mais duas partidas pela frente (Aquidauanense em casa e DAC, fora).