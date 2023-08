Corumbaense conhece adversários da Taça Brasil de Futsal Sub-19

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), divulgou8 na tarde de ontem (29), a tabela completa da 1ª edição da Taça Brasil de Futsal Masculino sub-19. A competição que será sediada em Goiana (PE), é organizada pela Federação Pernambucana de Futsal (FPFS). O evento começa entre os dias 01 a 08 de outubro no ginásio Sesc Ler no município pernambucano.

A competição mais tradicional do futsal brasileiro vai contar com a participação de 15 clubes em busca do título. O timer anfitrião da casa será o Atlético Clube Goiana.

Segundo a organização do campeonato, os times serão divididos em três grupos com cinco equipes, que se enfrentam em rodízio simples, todos contra todos, dentro dos grupos. O líder, o vice-líder e os dois melhores terceiros colocados de cada chave avançam às quartas de final. A fase de mata-mata será com jogo único até a grande decisão, marcada para 08 de outubro, às 10h.

Confira abaixo os grupos:

Grupo A

ABF/Beltrão (PR)

Itaete Futebol Clube (BA)

EPCF/Guarabira (PB)

Amarante Futsal (RN)

Arsenal/ Grêmio P10 (AM)

Grupo B

Marambaia Esporte Clube (PA)

Santa Cruz Futebol Clube (PE)

Associação Esportiva Lazio (GO)

AJJR Futsal (DF)

Associação Atlética Balsas Futsal (MA)

Grupo C

Francana/Superliga (CE)

CW/ A.A. Portuguesa (RJ)

Palestra Futebol Clube (SE)

Corumbaense Futebol Clube (MS)

Atlético Clube Goiana (PE)