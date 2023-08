Homem que estuprou sobrinha é preso após ser condenado a 18 anos

Um homem de 50 anos, suspeito de estuprar a sobrinha em 2020, foi preso na tarde de ontem (29), em uma residência onde morava em Bela Vista, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde de 2020, quando foi condenado pelo crime de vulnerável, após abusar da própria sobrinha. Ele mantinha desde daquela época um mandado de prisão em aberto.

Diante das informações sobre a sua localidade, equipes da Polícia Civil encontrou o rapaz e o prendeu em flagrante. Ele deverá cumprir pena de 18 anos e 8 anos em regime fechado.

O homem foi encaminhado ao presídio do município de Jardim.

