Entenda: o que acontece com o seu corpo quando você para de consumir açúcar

Você já parou para pensar em tudo o que acontece com o nosso corpo quando paramos de consumir açúcar? Quais são os benefícios? Quais são os sintomas da abstinência?

A reportagem do Jornal O Estado Online, foi atrás de respostas para essas perguntas, conversamos com a Nutricionista Juliana Freitas Rodrigues, que contou tudo.

o que acontece quando paramos de comer açúcar? “ logo no primeiro dia, você vai estar “louco” por um docinho, já que o açúcar possui propriedades viciantes, já no segundo dia, você sente que não consegue focar em nada, se sente com dificuldade de se concentrar e também se sente deprimido, por causa da redução de dopamina, o neurotransmissor que atua diretamente no prazer e humor, com três dias você fica mais cansado, e com muita dificuldade para dormir e nos próximos dias a ansiedade vem com tudo, trazendo a falta de paciência e a irritabilidade”.

Falando assim, parece que só tem malefícios com a falta de açúcar, mas calma que tudo isso vai passar.

Depois de todos esses ataques as coisas começam a melhorar, segundo a nutricionista, em 15 dias tudo melhora. “Com 15 dias você já sente uma melhoras no seu hálito, com 20 dias seus níveis de insulina diminuem e nos meses seguintes o seu sono se torna muito melhor e a sua capacidade cerebral também é elevada, dessa maneira as chances de ter um, ataque cardíaco diminuem, a sua pele após dois meses se torna mais saudável, já que não há mais nenhuma inflamação causada pelo açúcar, com seis meses a perda de peso já é notada em roupas e na fita métrica e com um ano seu fígado trabalha melhor”.

Segundo a especialista, a redução de açúcar no corpo só tem vantagens.