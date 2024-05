Comércio funciona normalmente no Feriado de Corpus Christi em Campo Grande

No próximo dia 30 de maio, quinta-feira, será celebrado o feriado de Corpus Christi, uma importante data do calendário cristão. Em Campo Grande, a data não afetará o funcionamento do comércio, que seguirá com suas atividades normais, conforme permitido pelas diretrizes da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

INTERDIÇÕES

Por conta do feriado de Corpus Christi, algumas ruas serão interditadas para a realização da procissão solene. A procissão terá início na Avenida Afonso Pena, seguirá pela Rua 13 de Maio e continuará até o Memorial da Cultura e da Cidadania, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Os motoristas devem estar atentos às interdições e buscar rotas alternativas durante o evento.

