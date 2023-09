Sete pré-candidatos se lançam à Prefeitura de Ponta Porã

Disputa local tem praticamente todos os principais partidos envolvidos

Com um eleitorado de 67.883 pessoas, das quais 36.528 são mulheres, a cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, se prepara para as eleições municipais de 2024. Até o momento, há sete pré-candidatos à prefeitura. As movimentações políticas na região têm chamado a atenção e os bastidores políticos fervem com estratégias, alianças e planos para conquistar o comando da cidade.

Eduardo Campos busca reeleição

O atual prefeito, Eduardo Campos, que assumiu o Paço Municipal após o ex-prefeito Hélio Peluffo pedir afastamento para assumir a Secretaria de Obras do Governo do Estado, manifestou suas intenções de buscar a reeleição. Em entrevista ao jornal O Estado, Campos afirmou estar articulando com lideranças estratégicas para consolidar sua candidatura.

“As tratativas ainda estão muito incipientes e caminhando muito bem”, disse o prefeito, que também destacou a busca de alianças: “Sim, com certeza. Não se faz política sozinho”. O prefeito disse ainda que o vereador Candinho Gabínio está no comando do diretório municipal do ninho tucano e deve ajudar na campanha, no ano que vem.

Lourdes Monteira, opção pelo MDB

Nos corredores políticos, o nome da vereadora Lourdes Monteira, filiada ao MDB, também ganha destaque como pré-candidata. Há especulações também sobre a possibilidade de uma aliança futura com o PSDB, conforme a vontade do presidente de honra do partido, o ex-governador André Puccinelli.

Carlos Bernardo, em ascensão

Carlos Bernardo, que concorreu ao cargo de deputado no ano passado, também se apresenta como pré-candidato à Prefeitura de Ponta Porã. Ele saiu do MDB numa debandada que ocorreu este ano, no diretório de Ponta Porã e ainda está sem partido. Neste processo de escolha da legenda para a disputa, Carlos Bernardo já recebeu convites do PT, PDT e União Brasil e são opções em consideração. Ele é empresário do setor agropecuário e CEO da Universidade Central do Paraguai. Bernardo também tem bom trânsito entre diversas correntes partidárias. É amigo do ex-vice-governador Murilo Zauith, do União Brasil e do deputado Zeca do PT.

Daniel Valdez, o Puka, pelo União

Dentro do União Brasil, o nome de Daniel Valdez, conhecido como Puka, surge como um possível concorrente. Sua pré-candidatura representa mais uma peça no complexo cenário político local.

Pimpolho Júnior e Raquel Portioli

Por fim, os nomes de Pimpolho Júnior e Raquel Portioli, ambos filiados ao PL, surgem como uma alternativa com as bandeiras bolsonaristas para a disputa eleitoral. A legenda ainda não oficializou quem deve entrar na campanha, mas as possíveis candidaturas prometem trazer elementos adicionais para a campanha, ampliando a diversidade de propostas políticas na cidade. Ainda há probabilidades de alianças com o PSDB, já que o prefeito Eduardo Campos, em tese, prefere se aliar a partidos mais conservadores.

Com os pré-candidatos já anunciados e as negociações de alianças em andamento, a corrida eleitoral em Ponta Porã promete ser acirrada e com desdobramentos interessantes nos próximos meses. Os eleitores locais aguardam ansiosos para conhecer os detalhes dos projetos e as propostas de cada candidato para a cidade. Acompanharemos de perto o desenrolar desse processo eleitoral e suas implicações para o futuro da cidade.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

