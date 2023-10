Maracanã será palco de clássico Brasil e Argentina pelas Eliminatórias

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do clássico entre Brasil e Argentina válido pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clássico sul-americano será disputado no dia 21 de novembro, uma terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

“A CBF recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil. Já tivemos uma partida na região Norte, em breve no Centro-Oeste e depois será a vez de a região Sudeste ser contemplada. E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da seleção brasileira. Tenho certeza de que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Mudanças na seleção

Porém, antes do clássico com a Argentina no Maracanã a seleção brasileira tem outros dois compromissos pelas Eliminatórias, contra a Venezuela, no dia 12 de outubro em Cuiabá, e contra o Uruguai, cinco dias depois em Montevidéu.

E para os compromissos de outubro, o técnico Fernando Diniz teve que promover duas mudanças. Os laterais Renan Lodi, do Olympique de Marseille (França), e Vanderson, do Monaco (França), foram desconvocados após conversas do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, com os respectivos departamentos médicos dos clubes.

Para seus lugares o técnico Fernando Diniz chamou Carlos Augusto, da Inter de Milão (Itália), e Yan Couto, do Girona (Espanha).

*Informações do Agência Brasil