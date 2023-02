Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (16), às 20h30 (de MS), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Os dois times são líderes de seus grupos, mas o Alviverde está na frente no geral: são 20 pontos em oito jogos, com seis vitórias e dois empates. Já o Alvinegro está com 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Aliás, a equipe de Fernando Lázaro está em seu pior momento na temporada, já que vem de dois jogos sem vencer (um revés e um empate sem gols). Além dos bons nomes do elenco, o Timão aposta na força da Fiel torcida para conquistar um bom resultado.

Do outro lado, o Palmeiras quer continuar com o bom retrospecto recente em cima do arquirrival: em 2022, os comandados de Abel Ferreira venceram os três duelos que disputaram, o último deles justamente em Itaquera, por 1 a 0.

Retrospecto

O retrospecto recente é favorável ao Palmeiras. Em 2022, o clube teve 100% de aproveitamento, vencendo os três clássicos em três estádios diferentes. No Paulistão, fez 2 a 1 no Allianz Parque também pela primeira fase, enquanto que no Brasileirão fez 3 a 0 na Arena Barueri e 1 a 0 jogando no estádio corintiano.

Prováveis escalações

O Corinthians tem dois reforços importantes para o clássico desta quinta-feira. O goleiro Cássio, que se sentiu mal em Brasília e foi cortado no aquecimento, e o lateral-direito Fagner, que cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos. Além deles, o técnico deve ganhar o volante Maycon como opção no banco de reservas após quatro jogos. Não houve divulgação da lista de relacionados.

Time provável: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto

Já o Palmeiras, deve escalar o time dos dois primeiros clássicos do ano (empate contra São Paulo e vitória contra Santos). Em busca do primeiro gol no ano, Endrick deve voltar ao time titular ao lado de Rony e Dudu, que atuaram com Giovani contra o Água Santa.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick

