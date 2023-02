Omertà: “Rei da Fronteira” e mais quatro acusados de corrupção são absolvidos

Em nova sentença expedida na última quarta-feira (15), pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, Roberto Ferreira Filho, absolveu cinco alvos da Operação Omertà, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, obstrução à Justiça e lavagem de capitais.

Fahd Jamil, conhecido como ‘Rei da Fronteira’, Flávio Correia Jamil Georges, o delegado Márcio Shiro Obara, Marcelo Rios e Jamil Name Filho, foram absolvidos dos crimes de corrupção ativa e passiva dentro da operação.

De acordo com informações do portal Dourados News, também foram absolvidos na mesma decisão, Mácio, Fahd e Jamil, que respondiam por obstrução à Justiça. Márcio Obara ainda foi absolvido, ao lado de Célio Rodrigues Monteiro, da acusação pelo crime de lavagem de capitais.

Jamil Name Filho, Flávio Correia Jamil Georges e Marcelo Rios, seguem presos em torno das investigações que resultaram na Operação, enquanto o delegado Márcio Shiro Obara e Célio Rodrigues Monteiro, tiveram revogadas todas as medidas cautelares impostas a eles.

Segundo os advogados Gustavo Badaró e André Borges, que atuam na defesa de Fahd, a decisão foi tomada diante de provas concretas pela Justiça, afastando, segundo eles, exageros nas acusações.

“A defesa de Fahd Jamil sempre conduziu o processo acreditando na elevada qualidade do Judiciário local, que soube afastar exageros e considerar o que existe de provas concretas”, disseram.

Os envolvidos foram alvos da terceira fase da Operção Ormetà, denominada Armagedom e desencadeada em dezembro de 2020.

