Acidente entre caminhão e caminhonete deixa cinco mortos na MS-040

Cinco pessoas ainda não identificadas, morreram em um grave acidente na MS-040, próximo à Santa Rita do Pardo a 268 km de Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira (16), entre as vítimas estavam duas crianças.

Informações preliminares indicam que no momento do acidente o veículo Ford Ranger seguia pela MS-040 quando atingiu a traseira de um caminhão boiadeiro na altura do km 200 em frente ao trevo de acesso a uma fazenda, cerca de 20km da cidade de Santa Rita do Pardo.

Conforme o site Cenário MS, cinco pessoas morreram no local, sendo duas crianças, uma mulher e dois homens. Nenhum dos ocupantes da caminhonete sobreviveu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Santa Rita do Pardo estiveram no local e seguem investigando as causas do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo.

