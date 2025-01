Corinthians vence Ponte Preta e segue na briga pela liderança do Grupo A

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite dessa quarta-feira (29), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O confronto ocorreu no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e foi decidido por um belo gol de Talles Magno aos 23 minutos do segundo tempo.

O atacante recebeu lançamento de Romero, driblou dois adversários e finalizou de fora da área para marcar o único gol do jogo. A partida foi marcada por lances polêmicos, brigas e as precárias condições do gramado, que prejudicaram o desempenho das equipes.

Nos acréscimos, a Ponte Preta quase empatou com um chute de Bruno Lopes, que acertou a trave aos 54 minutos. Apesar da pressão final, a defesa corintiana segurou o resultado, mesmo jogando com um homem a menos após a expulsão de José Martínez.

Com o resultado, o Corinthians segue empatado com o Mirassol na liderança do Grupo A, enquanto a Ponte Preta permanece fora da zona de classificação do Grupo D.

Vitória de virada do São Bernardo sobre o Santos

O São Bernardo superou o Santos por 3 a 1, no Estádio Primeiro de Maio. Guilherme Augusto abriu o placar para o Peixe, mas o Tigre do ABC virou no segundo tempo com gols de Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian.

Com a vitória, o São Bernardo chegou a 12 pontos, mantendo a liderança do Grupo C. O Santos, com três derrotas seguidas, corre o risco de perder a vice-liderança do Grupo B para a Portuguesa.

São Paulo vence e assume liderança do Grupo C

O São Paulo venceu a Portuguesa por 2 a 1 na noite de segunda-feira (29), no Pacaembu. O Tricolor saiu atrás no placar após falha defensiva, mas empatou com um pênalti convertido por André Silva e garantiu a vitória com um gol de Ryan Francisco nos acréscimos.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 10 pontos e se isolou na liderança do Grupo C. A Portuguesa segue na lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos.

Resultados da rodada:

– Botafogo-SP 1 x 1 Água Santa

– Noroeste 2 x 2 Inter de Limeira

– Mirassol 3 x 2 Guarani

– Portuguesa 1 x 2 São Paulo

– Ponte Preta 0 x 1 Corinthians

– São Bernardo 3 x 1 Santos

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Noroeste, enquanto a Ponte Preta visita o Água Santa. O São Bernardo enfrenta a Inter de Limeira, e o Santos se prepara para o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais