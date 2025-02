Corinthians vence Novorizontino por 1 a 0 e segue líder no Paulistão

O confronto foi equilibrado, especialmente no primeiro tempo, quando o Novorizontino criou diversas oportunidades de abrir o placar. Aos 20 minutos, o time da casa teve sua melhor chance após pênalti incidente pelo goleiro Hugo Souza em Robson. Na cobrança, Pablo Dyego bateu mal e desperdiçou uma chance, facilitando a defesa corinthiana.

Além do pênalti, o Novorizontino esbarrou em outras chances claras. João Pedro salvou o Corinthians ao evitar um gol de Airton em cima da linha, enquanto Rafael Donato e Pablo Dyego finalizaram para fora, desperdiçando boas oportunidades.

Gol decisivo e pressão até o fim

No segundo tempo, o Corinthians voltou mais eficiente. Aos 21 minutos, Bidu cobrou escanteio, Giovane desviou, e Alex Santana, de cabeça, marcaram o gol da vitória.

O Novorizontino tentou reagir e chegou ao acerto ao longo de duas vezes. Primeiro com Nathan Fogaça, que finalizou na travessão, e depois com Matheus Frizzo, que mandou um chute no travessão. No último lance da partida, Romero, do Corinthians, quase ampliou em uma cobrança de falta, mas novamente a bola explodiu no travessão.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Corinthians se mantém líder do Grupo A e segue firme na briga pela classificação às quartas de final do Paulistão. O Novorizontino, com 10 pontos, buscará se recuperar na próxima rodada contra o São Bernardo.

Os próximos compromissos já estão definidos. O Corinthians volta a campo na quinta-feira (6), às 19h (horário de MS), para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Já o Novorizontino enfrentou São Bernardo, também na quinta-feira, às 18h.

