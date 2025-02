Operação “Defensio Agro” desarticula quadrilha que aplicava golpes milionários contra produtores de grãos em MS e MT

Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com o apoio da Polícia Civil e Penal de Mato Grosso, deflagrou a Operação “Defensio Agro” para desarticular uma organização criminosa especializada em crimes patrimoniais contra produtores de grãos de soja e milho no Estado. A operação visa combater fraudes que causaram prejuízos superiores a R$ 500 mil aos produtores rurais.

As investigações tiveram início em janeiro de 2024, quando uma quadrilha sofisticada aplicou um golpe em produtores rurais da região, induzindo-os a comprar grãos de soja e milho, se passando por outros produtores. O grupo criminoso operava de forma altamente organizada, com informações estratégicas sobre cada produtor, armazéns, corretores e as dinâmicas de comercialização dos grãos, criando um enredo convincente que resultava em danos imediatos às vítimas.

Ao longo de 2024, as fraudes da organização resultaram em grandes prejuízos para os produtores. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil identificou o núcleo central da quadrilha, que operava a partir de presídios em Cuiabá/MT. Também foram identificados integrantes responsáveis pelo setor financeiro do esquema, que atuavam em liberdade para movimentar os valores obtidos de forma ilícita.

Com base em provas e inteligência policial, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, e com apoio da Polícia Civil e Polícia Penal de Mato Grosso, deflagrou a operação, cumprindo 12 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram em celas de presídios e em residências localizadas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger/MT.

A Operação “Defensio Agro” representa um importante avanço no combate aos crimes que afetam o setor agropecuário da região e visa desmantelar a estrutura criminosa responsável pelas fraudes milionárias. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e garantir a responsabilização dos culpados.