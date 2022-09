Corinthians vence Fluminense e está na final

O Corinthians bateu o Fluminense na noite de ontem (16), por 3 a 0, e está na final da Copa do Brasil. Agora, o Timão enfrenta o Flamengo, valendo o título do campeonato. O triunfo foi construído com gols Renato Augusto, Giuliano e Felipe Melo, que fez contra.

O Corinthians volta a uma final de Copa do Brasil após quatro anos. O time de Vítor Pereira mostrou resistência e rigor técnico para alcançar esse objetivo. Agora, o clube tem a chance de conquistar o título de uma competição tão disputada quanto é a Copa do Brasil.

Como foi Corinthians x Fluminense

Aos 11 minutos, Renato Augusto foi o autor da primeira grande chance, finalizando na entrada da área e obrigando Fábio a fazer uma grande defesa. No entanto, o goleiro corintiano também trabalhou, aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Martins finalizou, aproveitando um vacilo de Du Queiroz e recebendo passe de Ganso.

Mesmo com o placar final elástico, o jogo ficou aberto durante boa parte do tempo. Aos 33 minutos o goleiro Fábio saiu com um chutão, Balbuena ganhou no alto e mandou para Róger Guedes, que escorou de primeira para Renato Augusto, que, da entrada da área, acertou um belo chute.

O cenário era totalmente favorável para os paulistas. Com vantagem no placar e torcida a seu favor, o Timão foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo. O Corinthians mantinha sua equipe sempre no campo de ataque, evitando que o time de Fernando Diniz tocasse a bola com tranquilidade.

No segundo tempo o cenário mudou. Os cariocas passaram a criar boas oportunidades e dar tudo de si para conquistar a vaga na final. Aos 7 minutos Nathan, que havia entrado no intervalo, acionou Caio Paulista que finalizou com perigo, na rede, mas pelo lado de fora. Uma outra oportunidade foi aos 13 minutos da etapa final, em lance de bola parada, com John Arias cobrando falta na trave de Cássio.

Entretanto, o Corinthians foi superior ao Fluminense, que adiantou as suas linhas e deu espaços para o contra-ataque adversário. E, de tanto tentar, o Timão ampliou o marcador nos últimos minutos. Adson serviu Giuliano que colocou na rede e fez 2 a 0. Já sem chances de classificar, o Fluminense baqueou devido ao gol.

Ainda deu tempo para mais um gol. Já nos acréscimos, Yuri Alberto cruzou por baixo e Felipe Melo colocou contra para garantir a classificação corintiana à final da Copa do Brasil.

