Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você deve se dar bem com todo mundo, graças às energias maravilhosas que os astros enviam para as suas relações pessoais e profissionais. Há boas chances de ter êxito em associações no trabalho, sobretudo ao se aliar com pessoas mais jovens e espertas. Seu poder de comunicação tá on e tende a brilhar, sobretudo se atua com vendas, atendimento ao público ou relações públicas. No amor, seu signo talvez fique em perigo, mas no bom sentido. Se já encontrou seu mozão, tudo indica que terá ótimas ideias pra animar a relação e não vai perder tempo em colocá-las em ação. Se está na luta pra desencalhar, boas chances de tomar a iniciativa e ter sucesso com o crush.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Alerta de spoiler, mas é coisa boa: os astros avisam que há sinal de money, money, money! Tudo indica que seu signo estará mais independente e corajoso, aí pode agir com rapidez e encher o bolso. De quebra, seu conhecimento, organização e atenção aos detalhes devem ser valorizados e render um aumento. Aleluia! Trabalho ligado à comunicação, secretariado, nutrição, medicina, comércio, educação ou advocacia recebe excelentes estímulos. No amor, sextou com tuuudo! Você tem grandes chances de alcançar estabilidade financeira e emocional com o seu mozão. Se tem um contatinho engatilhado, pode colocar seu lado determinado e batalhador pra jogo e conquistar quem deseja.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender do céu, você vai sextar sextando! É que os astros despejam good vibes e a sorte tem tudo pra colar no seu signo – boa hora pra fazer uma fezinha, participar de uma competição ou entrar numa rifa. Os contatos estão favorecidos e há grandes chances de se dar bem, sobretudo se trabalha com público ou clientes. Com a sua imaginação e criatividade a todo vapor, deve se comunicar com facilidade. Se o coraçãozinho anda solitário, sua confiança e audácia estão no modo turbo e você tende a se atirar nos contatinhos – tem tudo pra escolher um alvo perfeitinho. Com o mozão, não devem faltar energia, imaginação pra deixar a relação mais movimentada.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Os planetas levantam a sua bola e te deixam na cara do gol, migo/miga! Mais comunicativo, seu signo pode driblar qualquer instabilidade e mandar bem em seus contatos. Tudo indica que saberá vender seu peixe. Atuar com privacidade tende a estimular a sua imaginação, ideias e intuição. Negócio familiar, atividade extra que faz em casa, trabalho remoto ou em home-office está favorecido. Se está em busca de um love, você conta com mais coragem pra dar like no crush e há grandes chances de rolar um match. Com o seu xodó, tudo indica que seu jeito mais destemido e intenso irá aprofundar a relação.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros enviam energias poderosas e o seu signo deve acordar prontinho pra divar! Tudo indica que estará mais comunicativo(a) e irá se expressar bem. Reunião, bate-papo com os colegas de trabalho ou atendimento ao público talvez te proporcione muitas ideias formidáveis. Esbanjando curiosidade e facilidade para assimilar as coisas, os estudos tendem a ir de vento em popa. No romance, você e o mozão podem curtir a sexta com vários agitos e programinhas com a turma. Agora se está igual àquela música do Lucas Lucco, “é que eu cansei, cansei de ser solteiro”, há grandes chances de arrumar um love rapidinho, inclusive do seu círculo de amizades.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sucesso no trabalho, grana no bolso e sorte no amor estão no cardápio do dia. Amém que fala, não é? Tudo indica que seu signo estará mais comunicativo e esforçado no serviço, o que deve render reconhecimento em forma de aumento ou bônus. De quebra, pode ter ótimas ideias pra ganhar mais dindim e melhorar sua situação financeira. Carreira relacionada com escrita, divulgação, comunicação, transporte ou comércio em alta! Com o mozão, há boas chances de vocês empreenderem juntos, crescerem e alcançarem as suas ambições. Se está a fim de desencalhar, tem tudo pra conseguir isso. Relação com alguém da sua profissão pode ficar mais íntima e virar romance sério.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou com boas chances de abrir seus horizontes. É que os astros acendem sua curiosidade e interesse por assuntos que despertem a mente, e aí você pode se abrir e viver novas experiências, libriana e libriano. Sua habilidade para se comunicar e fazer contatos está com tudo. Trabalho na área de ensino, publicidade, exportação ou viagens recebe excelentes energias e promete ser um sucesso. Se sua vida amorosa está mais parada do que uma estátua, prepare-se para tirar a poeira! Com o mozão, tem tudo pra mandar a indecisão pra bem longe, tomar a iniciativa e ousar mais na relação. Se está na pista, pode conseguir vááários contatinhos num rolê ou viagem.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pode glorificar de pé, bebê, pois sua sexta promete transformações incríveis! Além de se expressar com mais cautela, deve ter ótimas ideias para os negócios, sobretudo em uma parceria, se está em uma associação ou se lida com as finanças de outras pessoas. Há grandes chances de se dar bem e mudar a sua vida pra melhor. Se está na pista, pode chegar chegando no seu alvo. Se já encontrou sua cara-metade, não deve faltar coragem pra fazer mudanças e aprofundar o romance. Esbanjando audácia, determinação e iniciativa, a intimidade deve ficar mais quente do que Cuiabá nos dias de verão!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Para o choque de zero pessoas, tudo indica que o seu signo estará mais sociável. Você conta com facilidade para conhecer pessoas, fazer contatos e trocar ideias, sobretudo com os colegas de trabalho, parceiros profissionais e amigos. Suas amizades tendem a se mostrar espertas e úteis, podendo te dar uma mãozinha no que você precisar. Boas chances de realizar seus planos engenhosos, meu consagrado/minha consagrada. Pra fechar com chave de ouro, o amor tá on! Com o mozão, um tende a apoiar o outro. Agora se está na pista, tudo indica que a emoção irá falar alto e não vai perder tempo na paquera – pode dar match em dois tempos e curtir um romance nota 10.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Capricórnio, meu cristalzinho, os assuntos profissionais estão em foco e você tem tudo pra vencer na vida! Seu poder de comunicação está em destaque e tudo indica que irá esbanjar sabedoria, perspicácia e mais emoção. Tô vendo aqui que há grandes chances de se dar bem no emprego. Na saúde, hábitos saudáveis de alimentação podem te fazer um bem danado. Se já achou a tampa da sua panela, tudo indica que você e o mozão vão trabalhar duro pra construírem uma relação de sucesso. Pode rolar aquela química de milhões por alguém do seu serviço – se não rola nenhum impedimento, é só sair correndo, chutar para a rede e gritar goool!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Bora que sua sexta promete ser maravilinda! Os astros deixam o seu signo mais expressivo, convincente e com boa lábia, aí você tende a se relacionar fácil, extremamente fácil com todo mundo. Sua mente deve ficar a todo vapor, o que beneficia o serviço e os estudos, sobretudo se faz um curso de faculdade. Há chance ganhar uma bolsa de estudos. Glória! Os planetas se aglomeram no seu paraíso astral e trazem mais sorte. Boa hora pra participar de um jogo, rifa ou sorteio. Se está na solteirice, pode iniciar um lance em dois palitos. Com o mozão, os desejos ficam fortes e você deve se jogar na diversão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Podem pintar transformações, mas tudo indica que serão pra glorificar de pé. Além de contar com uma mente mais criativa, seu signo tende a se mostrar mais comunicativo e a lidar muito bem com os colegas, chefes, público ou clientes. Se trabalha com parentes, tem uma atividade extra no lar ou faz home office, o serviço deve render que é uma beleza. Clima de harmonia com a família: tudo indica que conseguirá expressar melhor os seus sentimentos e o diálogo irá fluir numa boa. Na união, há sinal de fortes emoções e um clima bem gostosinho com o mozão no seu ninho de amor! Se está só, há chance de encontrar um love numa festinha, churrasco ou reunião de família.

Veja a previsão para o seu signo dos dias anteriores.

